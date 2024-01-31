الحق شوف اسمك الان.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات المالية لبعض المواطنين هناك، فتم العمل على طرح برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتساءل الكثير من المتقدمين على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وقد أوضحت وزارة العمل الخطوات الصحيحة في التعرف على أسماء الأشخاص المشمولين في البرنامج، كما أنه يتساءل العديد علي الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافه المتقدمين ليتم الموافقة على انضمامهم للدعم، تابع معنا لتوضيح كافة التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت هيئة الدعم الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط

اختيار الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموجودة على الشاشة الرئيسية للموقع، والضغط على المستفيدين من الدعم شهر يناير 2024.

يطلب الموقع تسجيل بيانات الشخص المستعلم التي يجب تسجيلها بالطريقة الصحيحة، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على استعلام.

بعدها سيتم عرض ملف بي دي اف يمكنك تحميلة والبحث عن اسمك داخل الملف، وإذا لم تجد اسمك قد يكون تم رفض الطلب الخاص بك بالانضمام للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على أسماء المستفيدين من البرنامج، يتساءل الكثير من الأشخاص التي تود الاشتراك على الشروط التي يجب توافرها لديهم ليتم الموافقة على الطلب الخاص بهم، كل ما عليك هو تتلخص هذه الشروط في الآتي:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية ومقيم في العراق بصورة دائمة، ويجب ايضاً أن يتراوح عمرة بين 18 عام إلى 60 عام بحد أقصى.

كما يمكن التقديم للسيدات ويجب أن يتراوح أعمارهم من 15 عام إلي 55 عام بحد أقصي.

يجب أن يكون الاسرة مكونة من 4 أفراد وتقديم ما يفيد بأنه من محدودي الدخل.

أسباب رفض القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

في الكثير من الأوقات يتم رفض المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهناك العديد من الأسباب لذلك ومنها