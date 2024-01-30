مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا مجانا عبر القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم افريقيا Morocco vs South Africa

يبحث الملايين من محبي كرة القدم عن القنوات الناقلة مباراة المغرب وجنوب افريقيا وأيضا عن موعد هذه المباراة، حيث تختتم اليوم الثلاثاء مباريات دور ال 16 ثمن النهائي ببطولة كأس أمم افريقيا، ويحتضن هذه المباراة الحاسمة التي يخوضها الفريقين من أجل اقتناص بطاقة الصعود لدور الثمانية استاد لأورينت بركو، وذلك بعد أن تصدر منتخب المغرب في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب جنوب أفريقيا بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا

تقام مباراة المغرب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، حيث يسعى أسود الأطلس للفوز باللقب هذا العام، والتميز في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، بعد أن تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وفي المقابل يدخل منتخب جنوب افريقيا معتمدا على عدد من النجوم داخل فريقه مثل بيرسي تاو نجم الأهلي، ولاعب صن داونز ثيمبا زارني، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم

يستعد منتخب المغرب اليوم لمواجهة شرسة أمام منتخب افريقيا، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس أمم افريقيا عن نقلها للمباراة.

تردد قناة beIN Sports

مباراة المغرب وجنوب افريقيا، يأتي تردد قناة بي ان سبورتس علي النايل سات كالآتي:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب في مواجهة جنوب افريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، اسماعيل الصيباري.

خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي.