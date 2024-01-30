طريقة التقديم في سند محمد بن سلمان لدعم العاطلين 1445.. إليك الشروط والرابط

اهتمام كبير في المملكة العربية السعودية بالتقديم في سند محمد بن سلمان لدعم العاطلين، وذلك بعد أن تم الإعلان عن البرنامج الذي يستهدف الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، وبالطبع أبرزهم العاطلين والباحثين عن عمل، ولهذا هناك أعداد كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في معرفة كل التفاصيل الخاصة بالسند وكيفية التسجيل فيه.

التسجيل في سند محمد بن سلمان لدعم العاطلين

أكدت إدارة البرنامج أن التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لدعم العاطلين لابد أن يتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان.

ثانيًا: قم بالنقر على “تسجيل طلب جديد” وذلك من أجل البدء في عملية التسجيل الفعلية.

ثالثًا: عليك الآن أن تقوم بتعبئة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها في استمارة التقديم، وتأكد من صحة كافة البيانات المكتوبة.

رابعًا: بعد نهاية عملية التسجيل عليك أن تضغط على “إرسال الطلب” وذلك من أجل الاستمرار وتقديم الطلب للنظر فيه من قبل لجنة متخصصة.

وتقوم تلك اللجنة المتخصصة بمراجعة البيانات المقدمة من أجل تحديد الأكثر استحقاقًا.

الشروط الخاصة بالتسجيل في سند محمد بن سلمان

أعلنت الإدارة أن التسجيل متاح للجميع طالما ينطبق عليهم الشروط التالية:

أن يكون مواطن سعودي. وأن يكون مقيم بشكل كامل في المملكة العربية السعودية. أن يكون الراغب في التسجيل بحاجة فعلية للدعم. عدم امتلاك عقارات أو أرصدة بنكية أو أصول أو أسهم في البورصة. وأن يتم تقديم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة للتسجيل وتوفير كافة البيانات الأساسية للتسجيل.

أما عن المستندات المطلوبة فهي كالتالي: