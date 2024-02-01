طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر بوابة أبشر 1445

يمكنك الآن الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك بعد أن أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها أتاحت تلك الخدمة من أجل مساعدة المقيمين في المملكة على معرفة كافة البيانات الخاصة بهم، ومعرفة هل حان الوقت للتجديد، أو أي رسوم أو معلومات تخص حالة التأشيرة، وتعد تلك الأمور أساسية بالنسبة للمقيمين من أجل الاطمئنان على أوضاعهم القانونية في المملكة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج

يمكنك الآن الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك حسبما جاء في توجيهات وزارة الداخلية السعودية مؤخرًا، إليك خطوات الاستعلام:

أولًا: عليك الدخول من خلال بوابة أبشر الأفراد.

ثانيًا: قم بالضغط على “الخدمات”.

ثالثًا: عليك الآن أن تضغط فوق “حالة تأشيرة الخروج والعودة”.

رابعًا: قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم المرور.

خامسًا: الآن انتقل إلى “خدمات المكفولين”.

سادسًا: انقر الآن على أيقونة الاستعلامات، وبعدها عليك اختيار تأشيرة الخروج والعودة، لتظهر أمامك في خلال ثوان كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

إن لم تتمكن من الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بك من منصة أبشر مثلما ذكرنا في الخطوات السابقة، فعليك تجربة طريقة أخرى، جرب الخطوات التالية:

أولًا: قم بالدخول إلى منصة “مقيم” الإلكترونية.

ثانيًا: قم بإدخال رقم التأشيرة الخاص بك، أو رقم جواز السفر، وذلك من أجل إتمام المطابقة.

ثالثًا: قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك.

رابعًا: دون رمز التحقق المرئي أمامك في المكان المخصص له.

خامسا وأخيرًا: عليك الضغط على أيقونة “استعلام” لكي تجد كافة التفاصيل الخاصة بتأشيرتك.

جديرًا بالذكر أن الموقع أتاح لك إمكانية طباعة البيانات الخاصة بك من خلال أيقونة متاحة على الموقع، وذلك لكي تتمكن من الحصول على نسخة ورقية من حالة التأشيرة.