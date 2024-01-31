HERE.. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024 عبر الإنترنت، فبالتزامن مع اقتراب حلول شهر فبراير ازداد البحث عن موعد صرف الرواتب الشهرية بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الوزارة، والتي من المتوقع أن تصل الى 500 ألف دينار عراقي، ووفقا لما تم إعلانه فإنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية بأماكن الصرف في يوم 1 فبراير 2024 مع مراعاة أيام الإجازة والعطلات الرسمية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024

قامت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية العراقية بطرح خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024 إلكترونيا عبر هذا الرابط، وإضافة إلى ذلك كشفت عن موعد صرف المعاش والذي من المقرر أن يكون في بداية شهر فبراير مع تبكير أو تأخير الموعد عند مصادفة إجازة رسمية.

وعلى صعيد آخر فلقد تعمل الحكومة العراقية على منح جميع المواطنين حياة كريمة، وتسعى إلى توفير جميع متطلباتهم وبالأخص كبار السن، ومن هنا حرصت الحكومة على زيادة المعاشات إلى نحو 500 ألف دينار شهريا دعما لهم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024

من أجل التيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وفرت الجهات المختصة منصة آلية يتم من خلالها الإطلاع على سلم الرواتب بكل سهولة، ولكي يتم إجراء ذلك يرجى اتباع التالي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية .

تسجيل الدخول على البوابة.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خانة الاستعلام عن الرواتب.

أخيراً النقر على تبويب المتقاعدين، ومن ثم الانتظار قليلا حتى ظهور كافة تفاصيل الراتب.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش التقاعد

لكي يتمكن المواطن الانتفاع من المعاش الشهري يلزم تقديم الأوراق التالية: