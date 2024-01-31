وزارة التربية العراقية “موعد بدايه امتحانات الخارجي في العراق 2024” + جدول الامتحانات

أصدرت وزارة التربية في العراق إعلانا هاما بشأن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجية لعام 2024 وفقا للإعلان ستبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وتمتد لمدة عشرة أيام حتى السبت الموافق 17 فبراير 2024 يشمل جدول الامتحانات مواعيد ومواضيع متنوعة لضمان امتحان شامل وعادل.

موعد بدايه امتحانات الخارجي في العراق 2024

تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بغداد يشمل الجدول التربية بالعراق موادا متنوعة تشمل تربية إسلامية ولغة عربية ولغة كردية ورياضيات والاجتماعيات والإنسان وصحته والعلوم الطبيعية مثل الكيمياء والفيزياء في إطار التحضير للامتحانات التمهيدية الخارجية لعام 2024 يعلن وزارة التربية في العراق عن جدول الامتحانات للمرحلة الثانوية يتم توزيع الامتحانات على مدى الأسبوع ابتداء من يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 حيث يكون الامتحان الأول هو “تربية إسلامية” اليوم التالي السبت 10 فبراير 2024 يشهد إجراء امتحانات لغة عربية ولغة كردية ولغة تركمانية يليه الأحد 11 فبراير 2024 حيث يكون الامتحان مخصصا للغة الإنجليزية الأيام اللاحقة تستمر في تغطية مواد متنوعة مع توزيع الامتحانات بين المواد العلمية والأدبية.

امتحانات المرحلة المتوسطة

تعلن وزارة التربية في العراق عن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجية للعام 2024 وذلك في إطار الاستعداد لتقييم طلاب المرحلة المتوسطة يبدأ الامتحان يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 حيث يكون الامتحان الأول هو “تربية إسلامية” الأيام التالية ستشهد إجراء امتحانات لمواد مختلفة، مما يشمل اللغة العربية والكردية وموادا أخرى

وزارة التربية العراقية 2024

أعلنت الوزارة بأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالتمهيدية الخارجية لهذا العام.