الأسعار زادت الضعف”الناس هتعمل ايه” اسعار سلع التموين شهر فبراير 2024 بعد زيادة نصيب الفرد

شهدت أسعار السلع التموينية ارتفاعا خلال شهر فبراير 2024 مما دفع الحكومة إلى زيادة جهودها لتوفير طبقة مظلة حماية اجتماعية لأصحاب البطاقات التموينية تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

اسعار سلع التموين شهر فبراير 2024

تسجل أسعار بعض السلع التموينية في شهر فبراير 2024 تغييرات ملحوظة حيث يشهد زيت الخليط بسعة 800 مللي ترتفع إلى 30 جنيها في حين يتخطى سعر السكر المعبأ كيلوجرام واحد 12.60 جنيه.

يتميز سعر الدقيق المعبأ بورقي أو بلاستيك بزيادة تصل إلى 18 جنيها للكيلوجرام بينما يسجل سعر الأرز المعبأ للكيلوجرام الواحد نحو 12.60 جنيه كما يرتفع سعر فول المعبأ بحوالي 9 جنيهات لكل 500 جرام.

تشهد الأسعار أيضا ارتفاعا في فئة المعكرونة حيث يصل سعر مكرونة 800 جم إلى 13 جنيها بينما تسجل مكرونة 400 جم سعرا يبلغ 6.50 جنيه.

تبلغ تكلفة علبة مرقة الدجاج المكونة من 8 مكعبات حوالي 6 جنيهات في حين يبلغ سعر جبنة تتراباك 125 جراما نحو 7 جنيهات.

جهود الدولة اتجاه السلع التموينية

أعلنت عن صرف سلع تموينية مجانية تشمل زيتا وسكرا لأصحاب التموينية يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن في الأسعار توفير السلع التموينية المجانية يعد تدبيرا حكوميا هاما لمساعدة المواطنين على التكيف مع التحديات الاقتصادية كما أن صرف السلع يتم من خلال شبكة واسعة تشمل 40 ألف منفذ تمويني.

حقيقة زيادة قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين

أعلنت الوزارة بشكل رسمي بأنه لا يوجد زيادة إطلاقًا على نصيب الفرد لشهر فبراير.