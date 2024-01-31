٣ اعدادي.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة القليوبية عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة القليوبية الترم الأول، حيث يرتقب الأهالي والطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، وذلك عقب انتهاء الامتحانات بجميع المحافظات، وبحسب ما جاء بالبيان الرسمي فإنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والتمحيص لجميع أوراق الطلاب، وعبر البوابة الرسمية التي طرحتها الوزارة فإنه سيتم رفع كشوفات النتائج على الموقع في الأيام القادمة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة القليوبية

أيام معدودة وسيتم رفع كشف نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة القليوبية عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومن المؤكد أنه سيتم إعلانها قبل بداية دراسة الترم الثاني، إذ أنه حاليا تتم أعمال تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات داخل المديريات التعليمية بكل دقة.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي أعلنه وكيل الإدارة التعليمية بمحافظة القليوبية فإن نسبة النجاح الأولية تجاوزت 80%.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024

شددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدكتورة سماح إبراهيم من تسريب نتائج الشهادة الإعدادية قبل بداية شهر فبراير، من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور فإنه سيتم رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي على موقع نتائج التعليم الأساسي، وذلك قبل إعلانها بالمدارس، حيث تتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالمديرية التعليمية بمحافظة القليوبية .

تحديد خيار نتائج الامتحانات.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

تعيين الفصل الدراسي الأول.

ادخال رقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة بحث، ومن ثم الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة على الشاشة.

توزيع درجات أعمال السنة للشهادة الإعدادية 2024

فيما يلي طريقة توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لمواد للترم الأول: