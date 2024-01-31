بعد دمج مادتي اللغة العربية والإسلامية بأمتحان موحد تعرف على “جدول الامتحانات التمهيدية في العراق 2024”

أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجية للعام 2024م حيث تبدأ هذه الامتحانات في يوم الخميس الموافق الثامن من فبراير لعام 2024م الموافق السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1445هـ يمتد فترة الاختبارات لمدة عشرة أيام كاملة

جدول الامتحانات التمهيدية في العراق 2024

توضح وزارة التربية العراقية العديد من التفاصيل الهامة حول الامتحانات التمهيدية الخارجية للعام الدراسي 2023م/2024م حيث تم الإعلان عن جداول الاختبارات وتحديد موعد بدايتها في شهر فبراير للعام 2024م نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجية للمرحلة الابتدائية:

– الخميس، 8 فبراير 2024م: تربية إسلامية.

– السبت، 10 فبراير 2024م: لغة عربية / لغة كردية.

– الأحد، 11 فبراير 2024م: لغة إنجليزية.

– الإثنين، 12 فبراير 2024م: رياضيات.

– الثلاثاء، 13 فبراير 2024م: الاجتماعيات.

– الأربعاء، 14 فبراير 2024م: علوم.

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة

– الخميس، 8 فبراير 2024م: تربية إسلامية.

– السبت، 10 فبراير 2024م: لغة عربية/ لغة كردية.

– الأحد، 11 فبراير 2024م: رياضيات.

– الإثنين، 12 فبراير 2024م: الاجتماعيات.

– الثلاثاء، 13 فبراير 2024م: الإنسان وصحته.

– الأربعاء، 14 فبراير 2024م: كيمياء.

– الخميس، 15 فبراير 2024م: فيزياء.

– السبت، 17 فبراير 2024م: لغة كردية/ تراكمية.

نؤكد على أهمية هذه الاختبارات ودورها الكبير في تقييم أداء الطلاب في المرحلة الابتدائية يجب على الطلاب الالتزام بالتحضير الجيد والاستعداد الجاد للامتحانات لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

موعد بداية امتحانات التمهيدي الخارجي 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد بداية امتحانات الصف التمهيدي الخارجي 2024، على أن يكون موعد البداية يوافق يوم الخميس المقبل 8 من فبراير 2024، وسوف تنتهي في يوم السبت الموافق 17 من فبراير 2024.