مبروك للجميع “رابط استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024” البصرة ونينوي وعموم العراق

يبحث العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط وأولياء الأمور للطلاب والطالبات عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط ، بعد ان أنهى الطلاب والطالبات امتحانات الدور الاول في النصف الدراسي الاول من السنة وقد انهى الطلاب والطالبات الامتحانات في الايام الاخيرة الماضية وينتظر الطلاب والطالبات موعد اعلان النتائج ومعرفة درجاتهم في كل المواد التي قاموا بتأديتها ومعرفة أولياء الامور المستوى التحصيلي والتعليمي لأبنائهم وفيما يلي المعلومات الكاملة عن هذا الموضوع فتابعوا معنا.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول

تعد سنة الثالث المتوسط في دولة العراق هي سنة فاصلة بالنسبة للطلاب والطالبات حيث حسب مجموع كل طالب تراكميا سوف تتحدد مستقبلة والمرحلة القادمة التي سيلتحقون بها وبعد أن أنهى الطلاب والطالبات امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول ، قالت وزارة التربية والتعليم في العراق ان نتائج الامتحانات ستظهر بشكل معلن على موقع النتائج الرسمي والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق وذلك بعد الانتهاء كليا من تصحيح جميع الاوراق لجميع المواد كل حسب نوع دراسته سواء الدراسة العربية او دراسة المتميزين او الدراسة الكردية او الدراسة التركمانية او دراسة المدارس الاجنبية والموهوبين وتختلف المواد باختلاف نوع الدراسة فمثلا الدراسة الكردية تدرس اللغة الكردية والدراسة التركمانية تدرس اللغة التركمانية والمدارس الاجنبية تدرس الفرنسية والتركمانية والانجليزية وعند ظهور النتيجة عليكم تنفيذ الخطوات التالية: