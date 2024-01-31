“شاور شاور” تردد قناة طيور الجنة لأحلي اغاني الاطفال

تحرص قناة طيور الجنة على تقديم محتوى ترفيهي وآمن وتعليمي للأطفال، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية، التي تخاطب مختلف الأعمار وتشمل البرامج التعليمية برامج تعليم اللغة العربية والحساب والعلوم والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتشمل البرامج الترفيهية برامج الأغاني والرسوم المتحركة والمسلسلات والبرامج الكوميدية وتهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة للأطفال، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني للأطفال وتُعد القناة من أشهر القنوات العربية للأطفال، وتحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي لاستقبال قناة طيور الجنة على جهازك، عليك معرفة التردد الخاص بها. التردد هو عبارة عن مجموعة من الأرقام التي تُحدد إشارة قناة معينة يُمكنك ضبط التردد على نايل سات كالتالي:

التردد: 11310 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي

بعد ضبط التردد، يمكنك البحث عن قناة طيور الجنة على جهازك. عادةً ما يتم تضمينها في فئة “الأطفال” أو “الموسيقى”.

إليك خطوات ضبط التردد على نايل سات:

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى “التركيب” أو “الإعدادات”.

انتقل إلى “القنوات” أو “البث”.

اضغط على “بحث” أو “مسح”.

حدد القمر الصناعي “نايل سات”.

ادخل الترددات التالية:التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

اضغط على “بدء” أو “بحث”.

بمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر قناة طيور الجنة على جهازك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات