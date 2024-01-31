ولي العهد محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

خلال زيارة رسمية إلى الرياض، منح “ولي العهد السعودي”، الأمير “محمد بن سلمان”، أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز، الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح”، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر لقطات مصورة، وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، كان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل أمير الكويت في “قصر عرقة” بالعاصمة السعودية.

محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

تمثل زيارة الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” إلى المملكة العربية السعودية أولى جولاته الخارجية كأمير للكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في 16 ديسمبر/كانون الأول 2023K خلال هذه الزيارة، تلقى أمير الكويت قلادة الملك عبد العزيز، والتي تعتبر من أعلى الأوسمة السعوديةK هذا الوسام يُمنح عادةً لقادة الدول البارزين.

وقد ناله في السابق شخصيات عالمية مرموقة مثل رؤساء الولايات المتحدة السابقين “جورج دبليو بوش، باراك أوباما، ودونالد ترامب”، بالإضافة إلى سلطان عُمان “هيثم بن طارق”، والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، والرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”.

تتميز القلادة التي تقلدها أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز بتصميمها الفريد، إذ تتكون من سلسلة ذهبية عيار 14، بطول 108 سنتيمترات وحلقات مستطيلة مزينة بزخارف عربية، تحمل شعار “المملكة العربية السعودية” واسم الملك “عبد العزيز آل سعود بخط ذهبي”.

ما هي قلادة الملك عبدالعزيز؟

قلادة الملك عبدالعزيز هي “وسام سعودي” يعتبر من أرفع الأوسمة في المملكةK تم تسميتها على اسم المؤسس وأول ملك للمملكة، “الملك عبدالعزيز آل سعود” تمنح هذه القلادة كتكريم عالي المستوى لرؤساء الدول وقادة العالم والشخصيات البارزة الأخرى تقديراً لإسهاماتهم أو لتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

تتميز القلادة بتصميم فريد، حيث تتكون من سلسلة ذهبية عيار 14، وتحتوي على حلقات مستطيلة مزينة بزخرفة عربية، تحتوي بعض هذه الحلقات على شعار المملكة العربية السعودية، مع وجود اسم “الملك عبدالعزيز” مكتوبًا بخط ذهبي، تعتبر هذه القلادة رمزاً للتقدير والاحترام العالي الذي تمنحه المملكة للشخصيات العالمية المرموقة.