HERE LINK << "نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول" عموم المحافظات في العراق

تزداد محركات البحث في الآونة الأخيرة عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول ، حيث يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في العراق عن نتائجهم ، بعد أن أنهى طلاب وطالبات هذه المرحلة امتحانات نصف العام الدراسي ، ويتساءل الكثير منهم عن كيفية معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بهم وفي السطور القادمة سنقدم لكم كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

بعد أن انهى طلاب وطالبات الثالث متوسط في دولة العراق لعام 2024 امتحانات الدور الاول , ينتظر الطلاب موعد ظهور نتائج الامتحانات , وقد أعلنت وزارة التعليم العراقية بشأن اعلان نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول وقالت أن النتائج ستظهر بعد الانتهاء من التصحيح لجميع الاوراق في جميع المواد وتختلف المواد حسب نوع الدراسة ، فالطلاب الملتحقين بالدراسة العربية والموهوبين تكون مواد دراستهم كالتالي : اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية والرياضيات والاجتماعيات والانسان وصحته والفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية ، أما الملتحقين بالدراسة الكردية فتكون مواد دراستهم كالتالي : اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية والرياضيات والاجتماعيات والانسان وصحته والفيزياء والكيمياء واللغة الكردية ، والطلاب الملتحقين بالدراسة التركمانية فتكون مواد دراستهم كالتالي : اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية والرياضيات والاجتماعيات والانسان وصحته والفيزياء والكيمياء واللغة التركمانية ، أما الطلاب الملتحقين بدراسة المتميزين والدراسات الاجنبية فمواد دراستهم كالتالي : اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية والرياضيات والاجتماعيات والانسان وصحته والفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية واللغة التركمانية .