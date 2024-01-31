خبر في الجون “الناس هتموت من الفرحة” موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة 1400 جنية

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية وخاصة أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أن يوم الخميس الموافق الأول من فبراير هو أول أيام صرف معاشات شهر فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة المعاشات منذ بداية العام الميلادي الحالي 2024 ، وتم رفع الحد الادنى للمعاشات ليصل إلى 1300 جنيه بينما وصل الحد الأقصى للمعاشات في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يبدأ صرف معاشات شهر فبراير القادم يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 ، ويستمر صرف معاشات شهر فبراير القادم لمدة 5 أيام متتالية باستثناء يوم الجمعة يوم العطلة الرسمية لجميع المصالح الحكومية والخاصة ، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن صرف معاشات شهر فبراير 2024 من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي في الشوارع أو من خلال البنوك المصرية أو عبر مكاتب البريد المصري.

الاستعلام عن قيمة معاشات شهر فبراير 2024

بعد التعرف على موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات طريقة الاستعلام عن قيمة معاشات شهر فبراير القادم وذلك عن طريق موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات .