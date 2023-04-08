تعد مسابقة الحلم إحدى أكثر المسابقات شهرة في الفترة الأخيرة، وهي تجذب الكثير من المشاركين الذين يتطلعون إلى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم التي حلموا بها طوال حياتهم، وتسمى هذه المسابقة بـ ” مسابقة الحلم”، يظهر المذيع “مصطفى الأغا” بشكل مميز للإعلان عن تفاصيل جديدة حول مسابقة الحلقة في عام 2023، وبدأ العديد من المشاهدين في البحث عن طرق التسجيل في المسابقة لتحقيق فرصة الفوز بالجوائز المالية، وسوف نذكر لكم اليوم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 Dream، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسابقة الحلم 2023

تم البحث بشكل مستمر خلال الساعات الأخيرة عن أرقام المشتركين في مسابقة الحلم التي ينظمها الإعلامي مصطفى الأغا وتقدم جوائز قيّمة، إذ طالب هذا الإعلامي متابعيه من جميع أنحاء العالم بالانضمام إلى المسابقة لتحصيل جائزة نقدية كبرى، وفي سبيل تحقيق الأحلام الكثيرة، أعلن الأغا عن قراره بتخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتقديم جوائز إضافية للفائزين في المسابقة، مؤكداً أن هذه المبادرة لن تتوقف على تقديم جوائز مختلفة وجذابة في كل مرحلة من المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 Dream

اربط الاتصال برقم 650444 للتسجيل في برنامج الحلم المذاع داخل المملكة العربية السعودية.

يمكنك الاشتراك في برنامج الحلم في الإمارات عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 6070.

للاشتراك في مسلسل الحلم داخل مصر يجب الاتصال على أحد الأرقام التالية: 95458 أو 95450.

يمكن للراغبين في المشاركة في مسلسل “الحلم” من داخل الكويت التواصل عبر الاتصال على الرقم 4141.

يمكن التواصل على الرقم 1555 للانضمام إلى فريق مسلسل الحلم من سوريا.

للاشتراك في مسلسل الحلم من البحرين، يرجى التواصل عبر الاتصال على الرقم 94000.

يمكن الاتصال على الرقم 2266 للانضمام إلى فريق مسلسل الحلم من العراق.

يمكن لأي شخص في أي موقع في العالم التواصل للمشاركة في مسلسل الحلم من خلال الإتصال برقم 0088216101092 أو رقم 00821622775627.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم