كل اللي بتقوله حصل وبيحصل “ليلي عبداللطيف توقعات مصر 2024 الجديدة” .. مش طبيعي اللي هيحصل ده!!

يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة الماضية عن ليلي عبداللطيف توقعات مصر حيث فقد الكثير من الثقة في توقعات ليلى عبداللطيف بعد توقعها عن فوز المنتخب المصري ببطولة كأس الامم الافريقية ومشواره الجديد في البطولة بينما لم يتأهل المنتخب المصري بعد المباراة الاخيرة وخرج من دور الستة عشر ، بينما نجحت توقعات ليلى عبداللطيف في توقعها بطلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وقد وقع الطلاق بالفعل بعد توقعها بثلاثة أسابيع وخلال السطور التالية نكشف المزيد من توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر.

ليلي عبداللطيف توقعات مصر 2024

توقع عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف التي تتواجد في مصر خلال الفترة الحالية بارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بينما توقعت ازدهار الاقتصاد المصري وتوقعت غلاء الكثير من الاسعار للمنتجات في مصر ومعاناة المصريين خلال الفترة القادمة ، وتوقعات بارتفاع سعر الذهب ، وتوقعات بنجاح الرئيس السيسي في الكثير من الانجازات والمشاريع خلال عام 2024 ، وتوقعت ليلي عبداللطيف ازدهار الصناعة والزراعة في مصر.

توقعات ليلي عبداللطيف لمنتخب مصر

صرحت ليلى عبداللطيف عالمة الفلك اللبنانية أثناء مداخلة تليفزيونية لها في برنامج الحكاية عبر قناة ام بي سي مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عن احتفالات كبيرة تشهدها مصر خلال الأيام القادمة كما تنبأت بوفاة لاعب رياضي مصر يتعرض لأزمة مرضية كبيرة وهو ما أثار الجدل في نفوس الكثير من المصريين ومحبي الرياضة ،كما أثارت تنبؤاتها الكثير من الجدل بعد فشلها فيما توقعت للمنتخب المصري وخروجه من بطولة كأس أمم أفريقيا في المراحل الأولى.