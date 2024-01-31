افتح صدرك وأعرف “خطوات الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024” .. 700 جنية في جيبك وقتي

قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بتفعيل خدمة الاستعلام عن معاشات فبراير 2024 بعد الزيادة المقرر نزولها على المعاش الأساسي حيث تزايدت عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2023 ويمكنكم الان الاستعلام الكترونيا من خلال الموقع المعتمد من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الذي يمكنكم الدخول عليهم مباشرة ومعرفة الخطوات الصحيحة للاستعلام من خلال متابعة هذا المقال.

الاستعلام عن معاشات فبراير بعد الزيادة 2024

يمكن لجميع المستفيدين من المعاشات المقدمة من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير عام 2024 يوم الخميس الموافق 1/2/2024 وجاء ذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي تم صدوره منذ عام 2019 ورقمه 148 حتى يتمكن جميعا مستفيدين في ذلك الوقت الى ماكينات الصرف الآلية المتوفرة في جميع المحافظات المصريه او الى منافذ البريد المصري او الى فروع بنوك التجارية أو الشركات فوري او يمكنكم ايضا سحب المعيش من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وقامت ايضا وزاره التضامن الاجتماعي بتطبيق القرار الجديد الذي صدر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وتم بالفعل صرفها منذ شهر يناير الماضي وتم التصريح أيضا من قبل رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي عن انه تم الاعلان مؤخرا عن أنه سوف يكون هناك موازنة عامة جديدة للدولة وأن هذه الموازنة سوف تكون في شهر يوليو المقبل ويترتب عليه زيادة المعاشات.