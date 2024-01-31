بعد إضافة زيادة شهر رمضان “تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير الجديد”

يعتبر برنامج دعم تكافل وكرامة هو من أهم البرامج التي تقوم الدولة بتقديمها للمواطنين في مصر ويستفيد منها ما يقرب من 5 مليون مواطن مصري محدود الدخل حيث تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جميع المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة عن تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقالة الاطلاع على تاريخ الصرف عن شهر فبراير تابعوا معي.

تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

يمكنكم الاطلاع على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير عام 2024 حيث تم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير يوم 15 يناير عام 2024 ومن المقرر أن يتم صرف المعاش يوم 15 من كل شهر من خلال ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية أو من خلال خدمة فوري او من خلال بنك ناصر المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية حيث انه سوف يتم صرف المعاشات بزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر مارس عام 2023 زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% ثم في شهر أكتوبر 2023 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا زيادة معاشات تكافل وكرامة 15% ليصبح مجموع زيادة في عام 2023 فقط 40% زيادة لجميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وتعمل الحكومة دائما على زيادة البرنامج الدعم تكافل وكرامة لتحسين معيشة المستفيدين منه من محدودي الدخل وذوي الهمم والمطلقات والأرامل.