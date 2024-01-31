“مساعدات مالية وتسديد ديون للمتعثرين” رقم جوال الأمير عبدالعزيز بن فهد للمساعدات في أي مكان بالوطن العربي

للبحث عن رقم جوال الأمير عبدالعزيز بن فهد والذي يعد مطلبا ملحا للكثير من المواطنين داخل وخارج المملكة العربية السعودية تقدم الفرصة للحصول على دعم مادي ومعنوي يقدمه سموه يهدف هذا البحث إلى الحصول على المساعدات الفورية لتحسين الظروف الاقتصادية للفقراء والمحتاجين وتسديد الديون للمتعثرين.

رقم جوال الأمير عبدالعزيز بن فهد للمساعدات

للتواصل مع رقم جوال الأمير عبدالعزيز بن فهد والتقديم للمساعدات المالية لأصحاب الحاجة الفقراء والمساكين نقدم لكم مجموعة من المعلومات حول مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز للمساعدات:

عنوان مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز للمساعدات “نهضة المعرفة حي الروضة جدة المملكة العربية السعودية”

رقم الهاتف الخاص بالمكتب 485232658966

التواصل عبر رقم الواتساب للمكتب (داخل المملكة) 8004000000

رقم الواتساب (خارج المملكة العربية السعودية) 920030003.

يمكنكم متابعة جميع الأخبار والمعونات المقدمة من قبل مكتب المؤسسة الخيرية للأمير عبد العزيز بن فهد عبر صفحة المؤسسة الرسمية عبر تويتر.

أو يمكنكم التواصل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

للتواصل واتساب للأمير عبدالعزيز بن فهد

يرغب العديد من الأفراد في المملكة في الحصول على دعم مالي سداد الديون الاستفادة من قروض أو حتى الحصول على إعفاء من الديون ولهذا يتواصل الأمير مباشرة أو غير مباشرة مع الراغبين في طلب الدعم يستقبل الأمير طلبات ودراسات متنوعة حول هذه الطلبات ويعمل جاهدًا على الرد عليها بسرعة وفعالية احتياجات المدينين، السجناء والمرضى، يسعى الأمير لتقديم جميع أنواع المساعدة.