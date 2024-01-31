رسميًا قيمة نصيب الفرد الرسمي على التموين 2024 بعد الزيادة “هتجيب بيهم 4 زيت و3 سكر”

تاريخ صرف التموين لشهر فبراير 2024 شهد إعلانا رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وفقا للإعلان تم توجيه عملية صرف السلع التموينية لفائدة المستفيدين من بطاقات التموين تم تنظيم هذه العملية عبر شبكة واسعة تضم حوالي 40 ألف نقطة تموينية توزع في جميع مناطق البلاد.

قيمة نصيب الفرد الرسمي على التموين 2024

فيما يتعلق بنصيب الفرد في التموين لشهر يناير 2024 أفصحت وزارة التموين عن تفاصيل هامة تكشف عن الحصص المخصصة للمواطنين وفقا للوزارة يبلغ نصيب الفرد من السكر في هذا الشهر ما يصل إلى 2 كيلو جرام مع إمكانية زيادته إلى 4 كيلو جرام على بطاقة التموين يتمتع الأفراد في الأسر التي تتألف من 4 أفراد فأكثر بإمكانية الحصول على 2 كيلو سكر حر بسعر مخفض قدره 27 جنيها أما بالنسبة لزجاجة الزيت فيصل نصيب الفرد إلى أربع زجاجات بسعة 800 جرام كحد أقصى. وتوضح التموين أن نصيب الفرد على بطاقة التموين يبلغ 50 جنيها وتؤكد أن هذا الرقم مطابق تماما لما كان عليه في العام السابق دون أي زيادات

بعض أسعار السلع التموينية

سعر كيلو السكر يبلغ 12.60 جنيها. سعر زجاجة الزيت (زيت خليط وزن 800 مللي) 30 جنيها. سعر كيس المكرونة (وزن 800 جم) 13.00 جنيها. سعر كيس المكرونة (وزن 400 جم) 6.5 جنيها. سعر المسلي الصناعي (وزن 800 جم) 36 جنيها. سعر العدس المجروش (وزن 500 جم) 21 جنيها.

زيادة نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024

رسميًا لن يتم الإعلان عن زيادة في تموين شهر فبراير، ولكن في حين الإعلان عنها سوف يتم إخبار المواطنين على الفور.