“sharkia.gov.eg” .. استخراج نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم فقط

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي للترم الاول 2024 بمحافظة الشرقية نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية ، حيث أدى الاطلاب الامتحانات في الاسبوع الماضي وأنهى الطلاب الامتحانات في نفس الاسبوع متحمسين لقضاء اجازة نصف العام بكل سعادة وحماس , هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم وعلى وجه الخصوص محافظ محافظة الشرقية بالتعاون مع الادارات التعليمية بالمحافظة على أنه سيتم الاعلان عن النتائج فور الانتهاء من التصحيح , ويبحث طلاب وطالبت الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية عن كيفية استخراج نتائج الشهادة الاعدادية وفي السطور القادمة سنوضح لكم بكل تفصيل المعلومات والخطوات التي تمكنكم من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بكل سهولة.

استخراج نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أنه تم الانتهاء من أداء الطلاب لامتحانات الشهادة الاعدادية لعام 2024 تحت اجراءات مشددة , وهذا وقد تم تخصيص غرفة خاصة بكل مديرية تعليمية لمتابعة سير الامتحانات على أتم وجه , وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد ورصد الدرجات بكل دقة لتجنب وجود أي أخطاء , وبين أنه سوف تقوم كل ادارة بإعلان نتائج الشهادة الاعدادية واعلان اسماء الاوائل على كل ادارة وعلى كل محافظة , وقال في بيانه أنه ستظهر النتيجة في خلال الاسبوع الجاري أو على بداية الاسبوع المقبل , ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الاساسي ويمكنكم الدخول عبر الموقع من هنا واستخراج نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2024 .