الكلام ده حقيقة ولا بجد!! حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بقيمة 500 جنية لكل مستفيد؟

تمت زيادة معاشات تكافل وكرامة وفقا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنسبة 15% في شهر أكتوبر عام 2023 وتمت زيادتها المعاشات تكافل وكرامة في شهر مارس 2023 ايضا بنسبة 25% حتى هي في المجموعة زيادة في عام 2023 إلى 40% زيادة على برنامج الدعم تكافل وكرامة وتم زيادة الحد الادنى للأجور ايضا وزيادة معاشات الموظفين المتقاعدين وتداولت بعض الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاواني الاخيره عن زيادة معاشات تكافل وكرامة عام 2024 ويمكنكم الاطلاع على حقيقة ذلك الأمر من خلال متابعة هذا المقال.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

تم الإقرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات حتى يكون صرف المبلغ 1100 جنيه سوف يتم صرف 1300 جنيه شهريا حيث يتم تنفيذ ذلك لأصحاب الأسر والمعاشات وليس لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة وتم زيادة معاشات تكافل وكرامة بالفعل في عام 2023 بنسبة 40% وتم صرفها فعليا بأثر رجعي اما عن عائشه الموظفين الذين تمت إحالتهم للمعاش بعد وصولهم الى السن القانوني فتمت زيادة المعاش لهم ولا يوجد الى الآن اخبار عن زيادة معاشات تكافل وكرامة لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر من خلال عدة أماكن يمكنكم الاطلاع عليهم من خلال النقاط التالية: