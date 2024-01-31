“الان ظهرت ” نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 ترم أول بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانى الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس وبالاسم، حيث يتوجه الآلاف من طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول للعام الدراسي 2024 بالبحث عبر موقع التواصل الاجتماعي من اجل المساهمة فى معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة وقاد قامت بعض المديريات التعليمية فى معظم المحافظة أن النتيجة ستكون متاحة اليوم الأربعاء عبر بوابة التعليم الثانوى فى كل مديرية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات المطلوبة للحصول على نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول فى جميع المحافظات بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ستكون متاحة اليوم الأربعاء في جميع مدارس القاهرة. هذا يعني أن الطلاب سيتمكنون أخيرًا من الاطلاع على درجاتهم ومعرفة أدائهم في الفصل الدراسي الأول، وتؤكد المديرية بشدة أنها ستقبل طلبات التظلم بشأن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى طلبات التظلم بخصوص نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب جميع المراحل. ستبدأ فترة تقديم هذه الاستئنافات يوم الأحد الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٤، وستستمر لمدة خمسة عشر يوم عمل، هذا يوفر فرصة للطلاب الذين يعتقدون أن هناك خطأًا أو اختلافًا في درجاتهم لطلب مراجعة أو إعادة النظر في النتائج.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024:

يتم الضغط على الدخول على موقع البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم “بوابة الثانوية العامة،”