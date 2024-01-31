اضبط الآن تردد قناة MBC الجديد “عشان تقدر تتفرج على مسلسلات محمد رمضان رامز جلال”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة MBC حيث تعتبر قناة ام بى سي مصر من أهم القنوات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية وتعرض الكثير من البرامج المختلفة والأفلام والمسلسلات والمسرحيات على مدار اليوم وقناة MBC مصر تتبع قنوات ام بي سي السعودية ويتم عرض الكثير من المسلسلات الحصرية عبر شاشة قناة ام بي سي مصر وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة MBC عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة MBC

تحظى قناة MBC مصر بنسب مشاهدة عالية وخاصة من قبل محبي المسلسلات الحصرية والتركية حيث تعرض قناة ام بي سي مسلسل حالة خاصة بمقدار حلقتين كل اسبوع يوم الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، ويعتبر مسلسل حالة خاصة من أهم المسلسلات الدرامية في الفترة الاخيرة الماضية و يحظى بنسب مشاهدة عالية وإليكم تردد قناة MBC مصر عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11470

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

معدل الترميز : 27500

برامج قناة MBC

بعد تنزيل تردد قناة MBC يمكنكم مشاهدة الكثير من البرامج الإخبارية والحوارية والتي تهتم بالكثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأخبار الفن والرياضة في مصر وأهم هذه البرامج برنامج الحكاية والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويستضيف الكثير من الفنانين والسياسين ولاعبي كرة القدم خلال العديد من حلقات برنامج الحكاية و يمكنكم مشاهدة البرنامج في أيام الجمعة والسبت والاحد والاثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.