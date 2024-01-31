نزلت في الكنترول “موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول إلكترونيًا” .. أعرف أنت جبت كام

في الفترات الأخيرة الماضية وخاصة من يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024 بعد انتهاء كل المحافظات من انهاء امتحانات الشهادة الاعدادية للترم الاول 2024 ويبحث الجميع من طلاب وطالبات وأولياء أمور عن موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 , هذا وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من الامتحانات بكل سلام وبدون وجود أي اخطاء تنظيمية او تقنية وتحت اجراءات مشددة لكل ادارة تعليمية والمدارس التابعة لها .

موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث الاعدادي في خلال الاسبوع الجاري بكل المحافظات بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد، اللغة العربية , واللغة الاجنبية الاولى(اللغة الانجليزية), والدراسات الاجتماعية , ومادة العلوم , ومادة الرياضيات بقسميها الجبر والهندسة , ويتم ظهور هذه المواد للطالب فور ادخال رقم جلوسه على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الاساسي بعد تحديد المحافظة التابع لها , وتظهر الدرجات كالتالي ، مادة اللغة العربية وجاءت درجتها 40 درجة , ومادة اللغة الاجنبية الاولى(اللغة الانجليزية) وجاءت درجتها 30 درجة , ومادة الدراسات الاجتماعية وجاءت درجتها 20 درجة , ومادة العلوم وجاءت درجتها 20 درجة , ومادة الرياضيات وهذه قسمان مادة الجبر(15) درجة ومادة الهندسة(15) درجة لتكون مادة الرياضيات 30 درجة , وهناك مواد قام الطلاب والطالبات بتأديتها ولكنها لن تضاف الى المجموع الكلي للطالب وهي مادة التربية الدينية ، ومادة التربية الفنية ، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات , ليكون المجموع الكلي للطالب 140 درجة .