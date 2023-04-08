تعرف على جدول امتحانات المرحلة الإعدادية ومواعيد بدء الأمتحانات 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول امتحانات المرحلة الإعدادية في كثير من المحافظات، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بينت موعد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكل الصفوف، إذ أنها قالت إن تلك الامتحانات سيكون بدايتها في اليوم الموافق من 6 مايو 2023م.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية

بينت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الإعدادية ، وقالت إن الامتحانات سوف تكون بدايتها في اليوم الموافق من 6 مايو 2023م، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن الجدول بعدة محافظات، من ضمنها محافظة قنا، إذ أن أول يوم امتحانات بعد في اليوم الموافق من 20 مايو 2023م، أما باقي المحافظات فسوف يتم الإعلان عنها تباعًا، حيث أنه من المفترض أن يتم الإعلان من جانب المديريات التعليمية عن هذا الجدول الذي يتعلق بالشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها من قبل المحافظين.

كذلك أن وزارة التربية والتعليم قامت بمنح المديريات الخاصة بها في المحافظات الحرية في أن يقوموا بانتقاء الأوقات الملائمة لهم لعقد الامتحانات، وذلك بالفترة من 6-5-2023م، إلى نهاية الشهر، وذلك تبعًا لأعداد المعلمين، وكذلك حالة المدارس.

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023

قامت وزارة التربية والتعليم، بتوضيح الموعد الخاص لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلبة والطالبات بالثانوية العامة 2023، حيث أنها قالت إن الامتحانات المتعلقة بهم سوف تكون بدايتها، في اليوم الموافق من 12 يونيو 2023م، إلى اليوم الموافق من 15 من شهر يوليو من عام 2023 الجاري، على أن يتم استكمال باقي الامتحانات هذا الفصل الدرسي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.