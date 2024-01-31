وين رحتي يا لولو “تردد قناة وناسة الجديد 2024” على جميع الأقمار الصناعية

تبحث العديد من الامهات في مصر والوطن العربي عن تردد قناة وناسة الجديد , حيث حظت قناة وناسة في الفترات الاخيرة بشهرة واسعة في مصر والوطن العربية كافة ، لما تقدمه من برامج هادفة للأطفال سواء برامج تعليمية أو برامج تربوية أو برامج دينية تعليمية بطريقة مبسطه , أو برامج ترفيهية , وتعد قناة وناسة امنة جدا على الاطفال , حيث يتركن الامهات اطفالهم امامها في اوقات كثيرة لقضاء اعمالهم المنزلية , ويحب الاطفال قناة وناسة ويستمتعون بالجلوس امامها كل يوم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعد قناة وناسة من القنوات الشائعة لدى الاطفال في الفترة الاخيرة حيث يحبون شخصية لولو والتي تتمحور القناة بأكملها عن مغامرات لولو مع امها وابيها واخوانها واصحابها , وتحظى لولو بشعبية كبيرة لدى جميع الاطفال في الوطن العربية ويطلبون من امهاتهم ان يشاهدوها باستمرار ومن اشهر اناشيد وناسة للأطفال ،اغنية لولو وماما واغنية مين اللي سرق الجزمة واغنية جوعانه واليكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية المختلفة نايل سات ، وعرب سات .

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات :

تردد القناة هو :11559

معامل استقطاب القناة هو :عمودي

معدل ترميز القناة هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 4/3

تردد قناة وناسة الجديد2024 على القمر الصناعي عرب سات: