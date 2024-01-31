“كُشوفات وَجبة يناير” خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

يوجد عدد كبير من المواطنين في دولة العراق يبحثون عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وهي قضية تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها الكثيرون، يسعى الكثيرون للاستفادة من الدعم الحكومي، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أتاحت منصة “مظلتي” الإلكترونية للمواطنين، حيث يمكنهم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

الدخول إلى موقع منصة “مظلتي” الإلكتروني.

النقر على خيار “الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

النقر على كلمة “الاستعلام”، حيث ستظهر جميع الأسماء والكشوفات للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكن تحميل القائمة بصيغة PDF للاطلاع عليها في أي وقت.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم والحصول على الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل العراق.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم الرجل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن لا يقل عمر المتقدمة من النساء عن 15 عامًا وأن لا يزيد عن 55 عامًا.

لا يمكن أن يكون لدى المتقدم أي ممتلكات أو عقارات غالية وثمينة.

يجب أن يكون المتقدم بحاجة فعلية إلى الدعم.

موعد ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة، قد يحدث في بعض الأحيان رفض طلبات المشاركة في برنامج الرعاية الاجتماعية بسبب عدة أسباب، مثل استفادة المتقدم من دعم سابق من برنامج آخر أو عدم استيفاء جميع الشروط المطلوبة بشكل رسمي، أو تقديم وثائق غير صحيحة للبرنامج، يجدر بالذكر أنه لم يتم الإعلان بعد عن دفعة شهر يناير، لذا لا داعي للقلق، وسيتم الإعلان عن أي تحديث جديد بشكل مستمر.