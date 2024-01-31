“اعرف درجتك” نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم اول 2024 بالاسم ورقم الجلوس “من هُنا” خطوة بخطوة

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بشغف نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم اول 2024، بعد مجهوداتهم الكبيرة خلال سنوات الدراسة، تُعَد هذه المرحلة بوابة هامة للمستقبل الأكاديمي، ويترقب الجميع تحقيق نتائج مشرفة تكافئ جهود الطلاب، تشهد الإعلانات الرسمية من مديريات التعليم في مختلف المحافظات عن بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2024، وتم اعتمادها من قبل المحافظين.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم اول 2024 في جميع المحافظات

أدى أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، حيث تمت متابعة الامتحانات بعناية دقيقة من قبل وزارة التربية والتعليم والمحافظين، يُذكر أن المجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في الفصل الدراسي الأول يصل إلى 140 درجة، مع توزيع الدرجات على مواد مختلفة، حيث تبلغ 40 درجة لمادة اللغة العربية، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، و30 درجة لكل من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات، و20 درجة لمادة العلوم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر مواقع مديريات التربية والتعليم لكل محافظة، ويمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

1. قم بزيارة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

2. أو البحث عن موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظتك التابع لها.

3. اختر الخدمات التعليمية الالكترونية.

4. حدد نتائج الامتحانات.

5. اكتب رقم الجلوس.

6. انقر على زر عرض النتيجة.

يمكنك أيضًا كتابة تعليق أسفل الموضوع يتضمن البيانات من الاسم ورقم الجلوس والمحافظة، سيتم عرض نتائج الطلاب فور اعتمادها ورفعها على مواقع الإنترنت.