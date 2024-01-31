هاتف بإمكانيات عالمية.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23 ما هو سعره في السعودية ومصر

يعد Samsung Galaxy A23 هاتف من بين أفضل أنواع الهواتف المتواجدة في السوق المحلي والعالمي حيث يبحث عن كل تفاصيله ومميزاته الكثيرون وذلك من أجل متابعة التفاصيل الخاصة بمكوناته وسماته الأساسية، ومعرفة ما يخص السمات وأهم المواصفات الفنية والتقنية، وكذلك كل ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم والألوان المتاحة من الهاتف، حيث يعتبر من بين الهواتف التي تمتلك قوة من حيث الأداء العام، وكذلك المظهر المميز وخامات الصنع وهو ما يهم عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في اقتناء هذا الجهاز، ويبحثون عن أهم السمات وسعر شراء هذا الهاتف بالأسواق، وهو نوضح حوله مزيد من التفاصيل والمعلومات فيما يتعلق بكل مزايا ومكونات هذا الموبايل الداخلية وأهم سماتها التقنية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23

يمتلك هذا النوع من الإصدرات المميزة لشركة سامسونج الكثير من المزايا والسمات التي تظهر في المواصفات العامة للجهاز والتي نذكرها من خلال هذا المقال حيث أن مواصفاته تجعله من أكثر الهواتف القوية في منافستها للكثير من الإصدارات الأشهر للهواتف الجوالة حيث أن أبرز مواصفاته تتمثل في الآتي:

معالج هاتف سامسونج جالكسي إي 23 من نوع سنا دراجون ثماني النواة.

تخزين الهاتف 128 جيجا بايت وتخزين من 4 إلى 6 جيجا بايت.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية رباعية بجودة عالية تصل حتى 50 + 5 + 2 +2 .

الشاشة الخاصة بالهاتف من مقاس 6.6 بوصة.

نظام التشغيل في هذا الهاتف هو اندرويد 12 .

تصل سعة البطارية إلى نحو 5000 ملي أمبير.

الهاتف دعم إدخال عدد 2 شريحة من نوع نانو سيم.

يصل وزن هاتف سامسونج إي 23 إلى 195 جم، والإمساك به مريح وخامة صنعه من البلاستيك المقوى عالي الجودة وشاشته مقاومة للخدوش.

الهاتف مقاوم للماء وللغبار.

سعر هاتف Samsung Galaxy A23

يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A23 128 جيجا و4 جيجا إلى 6900 جنيه مصري ونفس النسخة ولكن 6 جيجا رام تصل إلى سعر 7900 جنيه مصري وهو السعر السائد في الأسواق.