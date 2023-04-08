عاجل .. يوم الأثنين الموافق 17 أبريل اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

يريد الأشخاص معرفة موعد شم النسيم، فمن الجدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 17 أبريل اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم ، حيث أنه بهذا اليوم، يقوم الأشخاص بأخذ إجازة رسمية من العمل، وقد بين رئيس الوزراء أن هذا اليوم كما قلنا سيكون موافقًا يوم الاثنين 17-4-2023م.

الأثنين الموافق 17 أبريل اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

قام رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإصدار قرار يشتمل على أن يوم الأثنين الموافق 17 أبريل اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم ، كما أن تلك الإجازة تكون مدفوعة الأجر، وهذا لجميع العاملين بالوزارات وأيضًا المصالح الحكومية، بالإضافة إلى الهيئات العامة، وكذلك الوحدات الخاصة بالإدارة المحلية، وأيضًا الشركات المتعلقة بالقطاع العام، وكذلك القطاع الخاص بالأعمال العام، علاوًة على القطاع الخاص.

شم النسيم

يعد شم النسيم عيدًا وثيق الصلة بالعيد عند اليهود، وهو عيد الفصح، فحينما قاموا بالخروج من مصر بعهد النبي موسی علیه السلام، فكان هذا اليوم مصادفًا احتفال المصريين ببداية الخلق وكذلك أول الربيع، ومن ثم قد اعتبروه رأسها للسنة الدينية الخاصة بهم، ومن الجدير بالذكر أن المصريون يقومون بالاحتفال بشم النسيم.

قسم النسيم يكون له صبغة حضارية عند المصريين، وذلك من حوالي 4700 عام فأكثر، يقوم المصريون بممارستها احتفاءً بحلول شم النسيم؛ حيث أنه كانت بدايته بشكل رسمي منذ أن انتهت الأسرة الثالثة بسنة 2700 قبل الميلاد، ليصبح بهذا العيد الشعبي القديم بمصر، ومن الممكن بكل التاريخ الإنساني، كذلك أن هذا العيد الذي يدعى بعيد شم النسيم قام المصريون بالاجتماع عليه، ولكن على اختلاف المعتقدات الخاصة بهم.