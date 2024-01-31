“جنن كل العرسان “.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-1-2024 في الصاغة و عيار 21 يسجل رقما قياسيا .. ركب الصاروخ خلاص!

سعر الذهب اليوم قد شهد استقرارا ملحوظا وذلك خلال النصف الاول من بداية التعاملات الصباحية الخاصة بالذهب اليومية لهذا اليوم الأربعاء بتاريخ 31-1-2024، وتأتي أسعار الذهب اليوم كالاتي حيث سجل الذهب عيار 21 مبلغا قيمته 3400 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 24 مبلغا 4571 جنيهًا، ويأتي العيار الأقل استنفاذا عيار 18 ليسجل مبلغا نحو 3428 جنيهًا ثم سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغا قدره 2666 جنيهًا، ويجب العلم بأنه تترقب الأسواق اليوم الأربعاء قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة وذلك بالطبع سيؤثر على سعر الدولار والذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بشأن أسعار الذهب اليوم سجل قيمة الجنيه الذهب وذلك بالطبع قبل احتساب مصنعية الذهب ليسجل 32000 جنيها ، بينما سجلت الأوقية الذهب مبلغا قدره 2037 دولارًا في البورصات عالميا , كما أنه يضاف إلى تلك الأسعار من الذهب الرسمية مبلغا في المتوسط يتراوح قدره بين مبلغ 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة ويأتي هذا لكل جرام ذهب ، وهي التي يحصل عليها التجارالصاغة كما يجب العلم أن أسعار الذهب دائما ما تختلف من محل صاغة لآخرفي السوق ، وأيضا من محافظة إلى أخرى حيث قد تصل المصنعية في غالبية الأماكن والمحافظات لتتراوح بين 7% و10%.

تنبيه للمواطنين بشأن سعر الذهب

وفي اطار التحكم في السوق الذهب كشف السيد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات في مصر ، تحذيرا إلى المواطنين وتنبيها هاما وذلك بعد ماشهدت الفترة الماضية موجة من الارتفاع في سعر الذهب ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة لم يصل اليها سابقا ، وذلك حسب قوله بسبب تدافع المواطنين على الشراء للمعدن الثمين , وبالأمس الثلاثاء قد ارتفعت الأوقية الذهب بنحو 6 دولارات لتسجل مبلغ 2035 دولارًا للأوقية.