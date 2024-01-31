خبر بمليوون جنيه لأصحاب المعاشات .. الحكومة تعلن رسميا صرف العلاوات الخمسة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات .. الزهر هيلعب معاهم!

يتساءل المواطنون وخاصة أصحاب المعاشات عبر وسائل المواقع الإلكترونية عن العلاوات الخمسة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تحديد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو لسنة 2006، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن المستفيدين من العلاوات الخمسة.

المستفيدون من العلاوات الخمسة

قامت الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن أن المستفيدين من برنامج العلاوات الخمسة هم 11 مليون شخص مستفيد، وتصل قيمة الزيادة إلى 300 جنيه مصري وتختلف هذه العلاوات باختلاف المهن وتعتمد على الأسس والقواعد المعمول بها، وقامت الهيئة القومية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يستفيد من هذه العلاوة وهذه الشروط كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المستفيد قد قام بتجاوز السن المحدد للتقاعد.

يجب على المتقدم أن يكون أكمل المدة المحددة للخدمة من قبل الهيئة التي يعمل بها، وقد قام بالعمل على أكمل وجه وبشكل منتظم وجاد.

يجب أن يكون المستفيد سدد كافة الاشتراكات وكذلك التأمينات المقررة عليه خلال فترة عمله.

الحد الأدنى للمعاشات

قام رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور وهو 1105 جنيه مصري وسوف يزداد في يناير المقبل إلى 1300 جنيه مصري، بينما بلغ الحد الأقصى للأجور 8720 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يصبح في يناير المقبل 10 آلاف جنيه مصري.