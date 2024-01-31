بخطوات سهلة .. طريقة تسجيل دخول منصة مدرستى schools.madrasati.sa تحضير الدروس 1445 .. رابط منصة مدرستى !

منصة مدرستى كادر المعلمين تعتبر من أفضل المنصات التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإصدار هذا الموقع لتوفير الكثير من الخدمات التعليمية، وتهدف هذه المنصة إلى التواصل السريع مع كل من الطلاب وأولياء الأمور، ويتوافر في هذه منصة مدرستى أيضا حصص إلكترونية خاصة بجميع المراحل التعليمية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستى

تقوم منصة مدرستي بتقديم شرح مفصل لإجراء عملية تسجيل دخول المعلمين على المنصة، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل وهي كالتالي:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

قم بالضغط على خانة الدخول على الحساب الخاص بمايكروسوفت التابع للكادر التعليمي.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

قم بالضغط على خانة التالي.

قم بإدخال كلمة المرور.

في النهاية قم بالنقر على الاختيار الخاص بالمعلم.

مميزات منصة مدرستى كادر المعلمين

هناك العديد من المميزات التي تقدمها منصة مدرستي للطلاب وكذلك لأولياء الأمور، ومن أهم هذه المميزات: