” زغاريد من هنا للفجر “.. التأمينات تعلن صرف 11 الف جنيه شهريا لهذه الفئات من المواطنين أصحاب المعاشات .. مليوون مبروك ليهم !

قامت الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بصرف المعاش لشهر يناير خلال يوم 1 في الشهر حتى يوم 6 لأكثر من 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات،بشأن زيادة المعاشات قد قررالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا بمضاعفة المنحة الاستثنائية للمواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وذلك لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وهذا لإجمالي 11 مليون مواطن مصري , كما أمربإقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات الوظيفية لتصل الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وبعدما سيتم زيادتها لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيها فقط.

سوف نعرض لكم المعاش الذي يحصل عليه الموظف المتقاعد والمبلغ الآن بعد الزيادة في السطور التالية:

المعاش الذي كانت قيمته 1300 جنيه مصري بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيه مصري.

أما المعاش الذي كانت قيمته 2300 جنيه مصري وصل بعد الزيادة إلى 4025 جنيه مصري.

المعاش الذي كانت قيمته 3500 وصل بعد الزيادة إلى 4045 جنيه مصري.

المعاش الذي كانت قيمته 4500 وصل إلى 4945 جنيه مصري.

المعاش الذي كانت قيمته 3600 وصل إلى 6095 جنيه مصري.

الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و المعاشات

تقدم الهيئة القومية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية لكي يتمكن جميع المواطنين داخل جمهورية مصر الاستفادة من الخدمات، وتأتي هذه الخدمات على النحو التالي: