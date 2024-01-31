natuga4dk .. استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

المترقب الإعلان عنها الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حيث أصبح الان الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية يأتي في محافظة تلو الأخرى، لذلك يترقب جميع طلاب الشهادة الإعدادي الإعلان عن النتيجة في محافظتهم، ومن اهم وأكبر هذه المحافظات التي تنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الأول محافظة القاهرة، والتي صرحت بموعد الإعلان عن النتيجة بها مدرية التعليم، فلم يبقى سوى لحظات ليتم الإعلان عن النتيجة في المحافظة، لتتمكن من الاطلاع عليها على موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة موقع نتيجة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع نتيجة المخصص لإعلان نتائج جميع المراحل التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، وهو أيضا يخفف الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم في حالة ظهور النتيجة، نظرا لضغط التحميل على الموقع، كما يوفر الموقع الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتيجة المخصص لإعلان نتائج المراحل التعليمية.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

ادخل بيانات الطالب مثل الاسم أو رَقَم الجلوس.

اضغط استعلام.

يعرض لك الموقع نتيجة الطالب موضح بها تفاصيل درجات المواد ومجموع الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

ويمكنك أيضا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية: