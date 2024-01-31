القنوات المفتوحة الناقلة مباراة إيران وسوريا في كأس آسيا 2024 نزل القنوات واتفرج زي مانت عايز

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة إيران وسوريا، لقد زاد بحث الكثير من الناس الساعات الماضية عن مباراة سوريا وإيران التي يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة ويبحثون عن توقيت البث والقنوات التي تقوم بالنقل، مواجهات قوية بين الفرق وبعضها ومازالت دائرة المنافسة كبيرة، لكن العد التنازلي على حسم الفرق التي تصل للتصفيات النهائية قد بدأ وتدخل الفرق التي حققت اعلى رصيد من النقاط دائر المواجهات الأخيرة.

فريق إيران لديه حظ كبيرة لأنه مازال يحافظ على صدارته في بطولة كأس آسيا 2024 ويلتقي بعد ساعات أمام نظيره سوريا ويبذل كل جهد كي يحصد 3 نقاط جديدة تساعدة للوصول إلى الربع النهائي مع الفرق الفائزة في مباريات الثلاثاء 30 من يناير 2024، ترقبوا معنا وسوف ننشر لكم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة إيران وسوريا.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة إيران وسوريا

عدة قنوات رياضية متواجدة على الساحة الفضائية تستطيع نقل مباريات كأس أسيا 2024، حيث قامت القنوات الناقلة بالإعلان رسمياً عن حقوق إذاعتها للبث المباشر لمباراة كلا الفريقين إيران وسوريا في الدور 16 من البطولة وتأـي في المقدمة

قناة الكأس أكسترا 1 والذي يعلق فيها خالد الحدي.

قناة ssc سبورت1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

الكأس أكسترا 2.

قناة الرابعة الرياضية العراقية.

أبو ظبي آسيا 1 بصوت بلال علام.

وأخيراً قناة bein ASIAN CUP1.

مباراة إيران وسوريا في كأس أسيا

انطلاقة مواجهة قوية يترقبها الجمهور المتابع على احر من الجمر اليوم الاربعاء 31 من يناير بين إيران وسوريا ضمن منافسات الدور 16 من كأس آسيا 2024، على أن تقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب استاد عبدالله بن خليفة، وتنطلق المنافسة و صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً حسب توقيت السعودية، ويخوض إيران المباراة برصيد سابق 9 نقاط وسوريا برصيد سابق 4 نقاط فقط وهذا ما يجعل المباراة أكثر تحدي.