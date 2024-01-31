” التلاجة هتغرق بقدونس “.. طريقة عبقرية لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة من السنة للسنة سر من أسرار المحلات!! خليكي ست بيت ناصحه

تعتبر الخضرة مثل الشبت والكزبرة والبقدونس من الخضروات الورقية التي تستخدم في العديد من الأكلات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم في الحفاظ على صحته، وهناك الكثير من ربات البيوت يتساءلون عن أفضل طريقة لتخزين الكزبرة والشبت والبقدونس لأطول فترة ممكنة في الفريزر للاحتفاظ بلونها الأخضر الجميل.

طريقة تخزين الشبت والكزبرة والبقدونس

عليكي باتباع الخطوات التالية لتخزين الخضرة لأطول فترة ممكنة دون تغير لونها وهي كما يلي:

قومي بشراء الخضرة الطازجة ثم قومي بإزالة الأوراق التالفة التي توجد بداخلها.

قومي بوضع الخضرة في طبق مملوء بالماء لمدة من الوقت.

قومي بغسل الشبت والكزبرة والبقدونس لعدة مرات حتى تتأكدي من إزالة أي أتربة موجودة بداخلهم.

قومي بوضع الخضرة في مصفاة حتى تصفى من الماء ثم قومي باستخدام مناديل ورقية لتجفيفها.

قومي بلف الخضرة في مناديل لكي تحافظ على بقائها لأكثر من شهرين.

قومي بإحضار أكياس الثلاجة وقومي بوضع الخضرة بداخلها مع تفريغ الهواء.

فوائد البقدونس و الشبت

يستخدم البقدونس في علاج التهاب الكلى لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة فهو مضر للبول، ويخلص الجسم من الإمساك ويسهل عملية الهضم، ويحتوي على فيتامين k الضروري لحماية العظام.

فوائد الكزبرة

تساعد الكزبرة في علاج الأرق والتوتر وتعتبر مهدئ قوي، وتساعد في تحسين عمل الذاكرة، بالإضافة إلى تنظيم مستوى الأنسولين وتخفيف الصداع، وإزالة السموم من الجسم.