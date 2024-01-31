خبر بمليون جنيه.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024 التموين تعلن الفئات المستحقة

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024، في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الملحوظ التي تأثرت به الملايين من الأسر المصرية، تداولت بعض الأخبار الساعات الأخيرة على جوجل وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن هناك منحة جديدة بقيمة 100 جنيه يتم إضافتها على بطاقات التموين وعلى أن يتم صرفها في شهر فبراير المقبل، وبعدها قام الكثير من الناس بالبحث عن حقيقة الخبر وما المصدر الرسمي الذي أعلن عن ذلك، تدهور اقتصادي كبير جعل البلاد تمر بأزمة مالية كبيرة، وهذا جعل أسعار السلع والمنتجات بكافة انواعها ترتفع بشكل جنوني وملحوظ للغاية وبدأت وسائل الإعلام تتحرك و تتوجه برسالة للحكومة بسرعة حل الأزمة مراعاة لظروف المواطنين، لذا ترقبوا معنا السطور التالية للتعرف على حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024 .

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024

مؤخراً انتشار بعض الأخبار عن صرف 100 جنيه على بطاقة التموين لكي تصبح حصة الفرد في المقررات التموينية بدايةً من شهر فبراير 2024 150 جنيه، لكن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنشر بيان تؤكد فيه عدم إضافة أي مبالغ جديدة على بطاقة التموين وأن الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل أخبار غير صحيح مجرد شائعات وتضليل بعقول المواطنين، وأكد علي المصيلحي وزير التموين بأن الدولة في أزمة كبيرة لا تسمح بصرف أي زيادات في الوقت الراهن ولكن تبذل أقصى جهد لتوفير السلع والعمل على خفض الأسعار في أقرب وقت ممكن.

أسعار السلع التموين لشهر فبراير 2024

زجاجة زيت خليط وزن 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

كيلو من السكر معبأ بسعر 12.60 جنيه.

نصف كيلو من الفول معبأ 9 جنيهات.

كيس من المكرونة وزن 800 جم 13 جنيهًا.

مكرونة 400 جم: 6.50 جنيه.

كيلو دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك بسعر 18 جنيهًا.

عدس مجروش وزن 500 جرام 21 جنيهًا.

كيس من ملح الطعام 1.25 جنيه.

عبوة جبنة تتراباك وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

بالإضافة إلى كيس من السكر المعبأ وزن كيلو جرام للبطاقة التي تتكون من فرد إلى ثلاثة أفراد واثنين كيس من السكر المعبأ للأسرة الأكثر من ثلاثة أفراد، ويكون سعر الكيلو 27 جنيه.