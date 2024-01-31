هنا.. تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية 1445 للطالب وولي الأمر

أنشأت السعودية منصة مدرستي الإلكترونية من أجل النهوض بالتعليم الإلكتوني، حيث يمكن للطلاب والمعلمين الاستمرار في العملية التعليمية حتى في حالات الطوارئ مثل الظروف الجوية السيئة أو انعقاد الفعاليات الهامة، ومن خلال هذه المنصة، يصبح التعلم عن بُعد أكثر سهولة وفعالية، ويمكن تجاوز العقبات التي قد تحدث نتيجة للظروف الطارئة، وسوف نستعرض في مقالنا عبر موقع البديل كيفية استخدام منصة مدرستي الإلكترونية لتسجيل الدخول سواء كنت طالبًا أو ولي أمر فتابعونا.

تسجيل دخول الطالب منصة مدرستي

لتسجيل الطالب على منصة مدرستي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. تقديم بيانات التسجيل الخاصة بك. اختيار منصة مدرستي كوسيلة للتعلم. إجراء إجراءات التحقق من الهوية لضمان أمان الحساب. بعد دخول المنصة، يمكن تحديد اسم الطالب الذي سيتم إضافته إلى الحساب. النقر على زر “إرسال” لتأكيد عملية التسجيل.

تسجيل منصة مدرستي ولي الأمر

لتسجيل ولي الأمر على منصة مدرستي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى منصة مدرستي، اختر تبويب “الدخول بحساب ولي الأمر أو الإداري”. أدخل اسمك وكلمة المرور. قد يتعين عليك إجراء اختبار للتحقق من أنك لست روبوت. اطلع على الأحكام والشروط المكتوبة وقم بالموافقة عليها. بعد الموافقة، ستتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية. سيظهر لك قائمة بالطلاب المسجلين على المنصة. ستظهر أيضًا المعلومات الدراسية الخاصة بالطلاب، مثل الاختبارات والواجبات والامتحانات والمستوى الدراسي. يمكنك اختيار اسم الطالب الذي تريد ربطه بحساب ولي الأمر. بعد اختيار اسم المدرسة، ستتاح لك إمكانية عرض الجداول والواجبات والمقررات الدراسية للطالب.

هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تساعد ولي الأمر في البقاء على اطلاع دائم على أداء طفله في المدرسة من خلال منصة مدرستي.