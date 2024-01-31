فرصة متتفوتش.. رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 وشروط التسجيل

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن تفاصيل وظائف البريد المصري، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفتح باب التقديم لهذه الوظائف اعتبارًا من 18 يناير، والذي يوافق يوم الأربعاء الماضي، وكان الموعد النهائي للتقديم هو 31 يناير، وبناءً على الإقبال الكبير والضغط الشديد على رابط التقديم، تم تمديد فترة التقديم حتى 15 فبراير 2024، وسوف نقدم في مقالنا عبر موقع البديل شروط ورابط وظائف البريد المصري فتابعونا.

ما شروط التقديم لوظائف البريد المصري؟

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم الثلاثين عامًا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال يتناسب مع الوظيفة التي يتقدم لها.

يجب أن يكون المتقدم ذو جنسية مصرية.

يجب على المتقدم أن ينجح في جميع التدريبات والاختبارات والفحوص الطبية وتحليل المخدرات.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة نهائياً في الأربع سنوات الأخيرة.

يجب أن يكون المتقدم لوظيفة الإخصائي حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات معينة، مثل العلوم، التربية، التجارة، الخدمة الاجتماعية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، نظم المعلومات، أو ليسانس الحقوق.

خطوات التقديم على وظائف البريد المصري 2024

لجميع الراغبين في الحصول على وظيفة من وظائف البريد المصري، عليهم اتباع الخطوات التالية: