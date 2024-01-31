مسلسل قيامة عثمان 146 على ATV التركية والفجر الجزائرية.. أورخان يدخل في خلاف مع عثمان

مسلسل قيامة عثمان 146، يهتم الكثير بالوصول إلى الأحداث الجديدة من المؤسس عثمان، وخاصةً بأن هناك بعض الصفحات تقوم بتسريب بعض أحداث المسلسل في مقاطع فيديو قصيرة، حيث لفت انتباه الجمهور الإعلان الترويجي الثاني الحلقة 146 ويظهر فيه أن أورخان على خلاف مع والد عثمان بسبب هوليفيرا.

المؤسس عثمان يعتبر أضخم إنتاج تاريخي تركي على الإطلاق على الرغم من طرح العديد من الأعمال التاريخية التركية مثل ألب أرسلان ونهضة السلاجقة والسلطانة قسم وحريم السلطان، لكن المؤسس عثمان مكانته خاصة في قلوب الملايين، ومتابعي المسلسل ليس فقط من تركيا بل من جميع دول العالم عربي وغربي، اليوم نستعرض لكم بعض الأحداث المسربة من مسلسل قيامة عثمان 146 تابعوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان 146

تطورت أ؛داث المسلسل التاريخي قيامة عثمان الحلقات الماضية وحدثت بعض الأمور الغير متوقعة، يحاول عثمان أن ينقذ أورخان من الفخ الذي يدبره له يعقوب لكنه لن يستمع إليه، ولن يرى أورخان سولى هوليفيرا لكنه سيخسر الكثير من أجل هذا الحب، تهديدات عثمان ليعقوب تزداد المخاطر على الدولة العثمانية، لذلك يحاول عثمان أن يضع خطة من أجل حماية الدولة

ومن جهة أخرى تدبر المغول حيلة جديدة للتخلص من عثمان لأنه هو العقب الوحيدة في السيطرة على الدولة العثمانية، تقوم المغول بخطف ابن عثمان وتهديده أما أن يسلم لهم الاميرة اما أن يقطعون رأس ابنه، وعندما يعلم عثمان بهذا الخبر يشعر بغضب شديد وصدمة ويبدأ في التحرك لإنقاذ ابنه ولن يسمح للمغول بالفرار دون عقاب ل ينتقم من القائد ويلقنه دراساً أن الدولة العثمانية قوية ولا يمكن لأحد الاعتداء عليها.

مواعيد عرض المؤسس عثمان والقنوات الناقلة

بعد ساعات قليلة من الآن تستمتعون بمشاهدة المسلسل التركي قيامة عثمان الذي يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع واليوم الأربعاء 31 يناير 2024 موعدنا مع الحلقة المنتظرة 146 التي تنقلها قناة ATV التركية في تمام الساعة 9 مساءً وغداً الخميس 1 فبراير 2024 على قناة الفجر الجزائرية الساعة الحادية عشر مساءً.