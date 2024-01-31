اللي خزن فلت.. أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض اليوم تسجل ارتفاع جديد ياترى الكيلو سجل كام؟؟

تعتبر الدواجن هي من أكثر أنواع اللحوم انتشارا وشراء في مختلف محافظات مصر ويرجع هذا إلى أن أسعارها تعتبر جيدة بالنسبة للعديد من الأسر والعائلات مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء والتي تخطى فيها سعر الكيلو إلى 350 جنيها، وبناء عليه نجد أن هناك شريحة كبيرة جدا من سيدات المنزل والمسؤولين عن الميزانية الخاصة بالبيت يبحثون عن مستجدات أسعار الدواجن والبيض، والمعروف أنه من أهم المصادر الغذائية للإنسان كونه مصدر بروتين طبيعي ونجد أنه بالتزامن مع مرور الأيام الماضية قد شهدت أسعار الدواجن حالة من الارتفاع الطفيف، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض اليوم تابعونا للتفاصيل.

أسعار الدواجن للمستهلك

أولا بالنسبة للدواجن البيضاء فنجد أنها قد سجلت مبلغ 73 جنيها للكيلو في المزرعة بينما تصل إلى المستهلك في قيمة تتراوح ما بين 83 وحتى 86 جنيها.

ثانيا بالنسبة للدواجن الساسة فنجد أنها قد سجلت في المزرعة مبلغ 90 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق المختلفة بقيمة 97 جنيها.

ثالثا بالنسبة للدواجن البلدي فنجد أنها سجلت في المزرعة مبلغ 97 جنيها وتصل إلى المستهلك بقيمة 110 جنيهات.

رابعا بالنسبة لقيمة دواجن الأمهات فقد سجلت في المزرعة 65 جنيها وتفصل المستهلك بقيمة 73 جنيها.

بالنسبة لأسعار البانية فنجد أن الأسعار تتراوح ما بين مبلغ 170 ويصل إلى 180 جنيها لكل كيلو جرام.

سعر الكتكوت اليوم

على جانب آخر بالنسبة لأسعار الكتاكيت فنجد أنه هناك تراجع بسيط في الأسعار وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

أولا سعر الكتكوت الأبيض الأهالي قد سجل نحو 23 جنيها.

ثانيا بالنسبة لسعر الكتكوت الساسو فنجد أنه جاء ليسجل مبلغ 18 جنيها.

ثالثا بالنسبة لسعر الكتكوت البلدي فنجد أنه قد سجل مبلغا يصل إلى 9 جنيهات.

رابعا بالنسبة لسعر الكتكوت الرزي قد بلغ 15 جنيها.

أسعار البيض اليوم

هذا وقد وصل سعر طبق البيض إلى المستهلك اليوم كالتالي: