وجبة فبراير.. كشوفات PDF المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.. خطوات الاستعلام عبر منصة مظلتي عموم المحافظات

يتساءل المواطنين من عموم المحافظات العراقية عن كشوفات PDF المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وهل يتم صرفها الفترة القادمة أم لا، بين الأمل والحيرة هذا ما يعيش فيه الألف من الأسر العراقية تلك الفترة بسبب تأخر صرف المستحقات من الوجبة السابعة، البعض يقول بأن الوزارة استبعدت الدفعة السابعة وتهتم بوسائل الدعم الأخرى الجديدة التي أعلنت عنها في نهاية 2023

والبعض يؤكد بأن الوزارة لن تفعل تلك الأمر لأنها وعدت المواطنين وصرحت في لقاءات تلفزيونية ومداخلات هاتفية عن وجود دفعة سابعة يحصل عليها 70 ألف مستفيد، وأكبر دليل على ذلك أن الدكتور أحمد خلف السومري صرح بشكل رسمي أن الدفعة السابعة تضم أكبر عدد من المشمولين وتأخرها يأتي بسبب كثرة أعداد المتقدمين تجاوز ال 100 الف، تابعوا معنا وسوف نقدم لكم كيفية كشوفات PDF المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

كشوفات PDF المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحصلون على كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية فور صدور قرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والاستعلام يرجى اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم إختيار الرعاية الاجتماعية. ثم حدد الوجبة السابعة. المحافظة. إضافة البيانات. الضغط على كلمة بحث.

شروط دعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة فبراير 2024