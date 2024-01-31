⭕️ “هاتها دلوقـت” برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي درجات كل مادة الترم الاول 2024

لقد ظهرت أخيرا منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، وزادت عمليات البحث عبر جوجل من خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، كما أصبح بإمكان أولياء الأمور الآن الاطمئنان على نتيجة أبنائهم في تلك المرحلة الدراسية التي تمثل أهمية كبرى، نظرًا لأنها هي التي تحدد طبيعة الدراسة للطلاب في المرحلة القادمة سواء الثانوي العام أو المهني، وهذا نتعرف عليه بالتفصيل في المقال التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

لقد اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 78.4%، وكما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكن الاستعلام عن النتيجة الآن من خلال 3 طرق تتيحها المحافظة مقابل رسوم، كالتالي:

الاتصال على التليفون الأرضي (09000100).

الاتصال على الموبايل (5757).

الاتصال على الموبايل (5757). او من خلال موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية.

برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ويمكن اتباع مجموعة من الخطوات في الحصول على نتيجة طلاب المرحلة الإعدادية، والتي اشتملت على ما يلي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة من هنا. ثم اختيار الصف الدراسي. ملء البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس، والإدارة التعليمية التابع لها، والفصل الدراسي. الضغط على خيار إظهار النتيجة. ستظهر لك كل الدرجات الخاصة بك والمجموع النهائي الخاص بالفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

لقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالبًا وطالبة، حضر منهم 186266 طالبًا وطالبة، ونجح 145947 طالبًا وطالبة، واعتمد المحافظ أيضا نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، الى جانب نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

في يوم الثلاثاء أمس تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي، حيث زادت عمليات البحث حول كيفية استعلام واستخراج نتيجة الطلاب والطالبات، والتي لم يتم رفعها من خلال بوابة التعليم الاساسي، حيث بات الطلاب يحصلون عليها من خلال الهاتف المحمول، ولكن اليوم يمكن للجميع الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الاساسي، او من خلال موقع نتيجة نت الالكتروني.