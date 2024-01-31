الجوازة باظت خالص .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم وعيار ٢١ الأكثر مبيعا يسبب الصدمة للكل بعد ما سجل الرقم ده !!!

من المعروف أن معدن الذهب من المعادن المهمة من حيث القوة الشرائية والمميز في هذا المعدن أنه يقبل أن يتم التعامل به في كل دول العالم كبديل للعملات النقدية المختلفة، وهناك بعض الدول قد يكون لديها احتياطياً نقديًا في صورة سبائك من الذهب، ونجد أن كل تلك الأسباب جعلت هناك بحث متكرر عن أسعار الذهب لمعرفة المستجدات وعادة ما يكون هذا من قبل بعض رجال الأعمال وكبار المستثمرين الراغبين في تحويل أموالهم إلى ذهب أو الراغبين في تحقيق مكاسب من بيع وشراء الذهب، وقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير متأثرة بارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية وهذا مدعوم بتراجع قليل في سعر الدولار، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم أجدد أسعار الذهب يوم الأربعاء 31 يناير لعام 2024.

أسعار الذهب اليوم

ربما يكون الباحثون على الذهب هم بعض الشباب المقبلين على الزواج من أجل شراء الشبكة وكذلك النساء والتي تحب شراء الذهب لأنه يعتبر من أفضل أنواع الحلي بالنسبة لهم في جميع الأحوال نحن نقوم بتوفير مستجدات أسعار الذهب لكم أعزائي القراء وقد جاءت الأسعار لليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3472 بيع و 3386 شراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 4050 للبيع و 3951 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 4243 بيع 4139 شراء.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 بيع 4515 شراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 بيع 31608 شراء.

سعر الذهب عالميا

بالنسبة لأسعار الذهب على الصعيد العالمي فنجد أنه قد ارتفعت قيمة الأوقية بمقدار 6 دولارات لتسجل مبلغاً يصل إلى 2035 دولارا، وكل هذا حدث وسط ترقب شديد في الأسواق العالمية المختلفة للقرار المنتظر من لجنة السياسات النقدية الخاصة بالفيدرالي الأمريكي، والذي سوف يتم بناء عليها تحديد مصير أسعار الفائدة وسط توقعات الكثير بالإبقاء عليها، وهذا في اجتماع اللجنة الذي من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

بالنسبة للأشخاص التي تبحث عن أسعار المصنعين للذهب نجد أنه في الجزء الذي يتعلق بالسبائك فنجد أن مصنعية السبيكة تبدأ من مبلغ 35 جنيها فيما أعلى، بينما السبائك التي تزن 100 جرام فيتم معاملتها على أنها مشغولات ذهبية، بخصوص مصنعية الذهب المستعمل فنجد أنها تبدأ من 25 جنيها وبالنسبة للذهب الجديد فتأتي بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 180 جنيها، بنسبة تصل إلى 7% من قيمة السعر للجرام.