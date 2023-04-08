يرغب الكثيرون في مصر في معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع العام والخاص والمدارس خاصة بعد اقتراب نهاية شهر رمضان، ويتطلعون إلى هذه الفترة للاستمتاع بقسط من الراحة بعد عام طويل من التعب والإجهاد، ولقضاء أوقات سعيدة مع أولادهم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر المبارك في الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، ومن المتوقع رؤية هلال شهر رمضان في الخميس الموافق 29 رمضان 1444، وذلك يوافق تاريخ 20 أبريل 2023.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع العام والخاص والمدارس

أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ في بداية الأسبوع الماضي أن إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2023 سوف تَبْدأ في يوم الجُمُعة التاسع والعشرين من شهر أبريل للعام ذاته، من المقرر أن تنتهي الإجازة في يوم الإثنين 24 أبريل 2023 للجهات الحكومية، حيث يتكون هذا التاريخ من أربعة أيام إجازة للجهات الحكومية، وثلاثة أيام فقط للجهات الخاصة، مع انتهاء إجازتهم في يوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023.

إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس

أفاد “مدبولي” بأن إجازة عيد الفطر للمدارس في عام 2023، ستكون كعطلة القطاع العام، حيث ستبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك بناءً على التقديرات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث.

عيد الفطر 2023

تعتبر إجازة عيد الفطر واحدة من الإجازات الدينية المهمة، حيث تبدأ هذه الإجازة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ويحتفل بها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. يقوم المسلمون بصيام 30 يومًا في رمضان المبارك ثم يفطرون في عيد الفطر، تختلف الشعوب في طريقة احتفالهم بعيد الفطر المبارك، فمثلاً في مصر يزيّن المصريون الشوارع والمساجد بالأضواء والزينة، كما يذهب الأطفال مع آبائهم لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات.