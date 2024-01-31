“تبقى محظوظ لو انت منهم” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024… ووزارة التموين تكشف عن الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، وسط الحالة الاقتصادية المتدهورة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة، وترددت الأنباء خلال الساعات الأخيرة عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر وما هو رد وزارة التموين والفئات المستحقة للإضافة…..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، مشيراً إلى أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار تخص الإضافة خلال الآونة الأخيرة، وأشار المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “عمرو أديب” برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أنه في حالة الإعلان عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يتم نشر الخبر على الموقع الرسي للوزارة وعلى القنوات الفضائية، هذا بالإضافة إلى ارسال رسالة نصية على هواتف المواطنين للتوعية، وتلقى المصيلحي سؤال من قبل الإعلامي “عمرو أديب” والذي يتساءل فيه عن الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وجاء رد المصيلحي كالتالي:

من الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

وأكد “المصيلحي” أنه في حالة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف تكون الأسر الأولى بالرعاية هم الفئة المستحقة لهذه الإضافة خاصة وسط المعاناة التي تعيشها هذه الفئات وهم: