تردد القنوات

تردد واحد لقنوات النايل سات.. استقبلهم دفعة واحدة واستمتع بباقة من أروع الأفلام والمسلسلات

الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 9 ساعات
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تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023
تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023

يتداول العديد من المواطنين حول وسائل التواصل الإلكترونية عن معرفة التردد السحري الذي يعمل علي حل المشاكل حيث يقوم هذا التردد بعدة وظائف من أهمها بانة هو التردد الوحيد الذي من خلاله بث كل قنوات النايل سات، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم التردد الوحيد الذي يقوم ببث جميع قنوات النايل سات في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي التردد الوحيد لجميع قنوات النايل سات 2024

  • معدل ترميز الخاص: 27500.
  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد الجديد: 11000.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تحميل تردد جميع القنوات التي تبث عبر النايل سات

  • في البداية: يرجي الضغط علي الأيقونة الخاصة بإعدادات القائمة من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.
  • ثم قم بالضغط علي قائمة البحث اليدوي.
  • قم بالضغط علي خانة القمر الصناعي النايل سات.
  • ثم قم بإدخال التردد، معدل الترميز، معامل الاستقطاب.
  • يرجي النقر علي زر البحث.
  • علي الفور سوف يتم تحميل التردد، يجب النقر علي خانة الحفظ.

تردد قناة أون مسلسلات عبر النايل سات

  • التردد الجديد بقناة أون مسلسلات
  • معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.
  • التردد الخاص بالقناة: 11861.
  • القمر الصناعي الخاص بقناة أون مسلسلات: النايل سات.
  • معامل ترميز الخاص بالقناة: 27500.

الآن… التردد الجديد بقناة  إم بي سي 2024 عبر النايل سات

  • معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.
  • التردد الخاص بالقناة: 11470.
  • القمر الصناعي الذي يبث القناة: النايل سات.
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الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 9 ساعات
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