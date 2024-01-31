تردد واحد لقنوات النايل سات.. استقبلهم دفعة واحدة واستمتع بباقة من أروع الأفلام والمسلسلات

يتداول العديد من المواطنين حول وسائل التواصل الإلكترونية عن معرفة التردد السحري الذي يعمل علي حل المشاكل حيث يقوم هذا التردد بعدة وظائف من أهمها بانة هو التردد الوحيد الذي من خلاله بث كل قنوات النايل سات، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم التردد الوحيد الذي يقوم ببث جميع قنوات النايل سات في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي التردد الوحيد لجميع قنوات النايل سات 2024

معدل ترميز الخاص: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11000.

معامل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تحميل تردد جميع القنوات التي تبث عبر النايل سات

في البداية: يرجي الضغط علي الأيقونة الخاصة بإعدادات القائمة من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثم قم بالضغط علي قائمة البحث اليدوي.

قم بالضغط علي خانة القمر الصناعي النايل سات.

ثم قم بإدخال التردد، معدل الترميز، معامل الاستقطاب.

يرجي النقر علي زر البحث.

علي الفور سوف يتم تحميل التردد، يجب النقر علي خانة الحفظ.

تردد قناة أون مسلسلات عبر النايل سات

التردد الجديد بقناة أون مسلسلات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

التردد الخاص بالقناة: 11861.

القمر الصناعي الخاص بقناة أون مسلسلات: النايل سات.

معامل ترميز الخاص بالقناة: 27500.

الآن… التردد الجديد بقناة إم بي سي 2024 عبر النايل سات