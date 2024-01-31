رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445 وحل الواجبات المدرسية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445، والتي أصبحت من أهم المنصات الالكترونية في المملكة والتي تتيح للطلاب وأولياء الأمور عدد كبير من الخدمات أبرزها متابعة التحصيل الدراسي، وتسجيبل حضور وغياب الطلاب وسهولة التواصل بين معلم الفصل وولي الأمر والإطلاع على الواجبات المدرسية والإجابة عليه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط التسحيل في منصة مدرستي 1445….

رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445

حيث يسعى عدد كبير من الطلاب التعرف على رابط التسجيل في منصة مدرسني 1445 والاستفادة بما تقدمه المنصة من خدمات والتي يمكنكم الإطلاع عليها والاستفادة بما تقدمه المنصة من خدمات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة مدرستي 1445.

اضغط على تسجيل الدخول من خلال مايكروسوفت.

ادخل البيانات الخاصة والهوية الإقامة.

انقر كلمة “تحقق” واضغط على انك لست روبوت.

ثم ادخل رمز التحقق الذي تم ارساله على الهاتف المسجل.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك

وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

واضغط على تسجيل الدخول.

خدمات تقدمها منصة مدرستي 1445

تقدم منصة مدرستي عدد كبير من الخدمات التعليمية ومنها: