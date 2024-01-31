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رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445 وحل الواجبات المدرسية
رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445، والتي أصبحت من أهم المنصات الالكترونية في المملكة والتي تتيح للطلاب وأولياء الأمور عدد كبير من الخدمات أبرزها متابعة التحصيل الدراسي، وتسجيبل حضور وغياب الطلاب وسهولة التواصل بين معلم الفصل وولي الأمر والإطلاع على الواجبات المدرسية والإجابة عليه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط التسحيل في منصة مدرستي 1445….
رابط التسجيل في منصة مدرستي 1445
حيث يسعى عدد كبير من الطلاب التعرف على رابط التسجيل في منصة مدرسني 1445 والاستفادة بما تقدمه المنصة من خدمات والتي يمكنكم الإطلاع عليها والاستفادة بما تقدمه المنصة من خدمات من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة منصة مدرستي 1445.
- اضغط على تسجيل الدخول من خلال مايكروسوفت.
- ادخل البيانات الخاصة والهوية الإقامة.
- انقر كلمة “تحقق” واضغط على انك لست روبوت.
- ثم ادخل رمز التحقق الذي تم ارساله على الهاتف المسجل.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك
- وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- واضغط على تسجيل الدخول.
خدمات تقدمها منصة مدرستي 1445
تقدم منصة مدرستي عدد كبير من الخدمات التعليمية ومنها:
- حل الواجبات المدرسية .
- الاطلاع على التقديرات الشهرية للطالب .
- سهولة التواصل بين المعلم وولي الأمر.
- الاطلاع على الاجازات والعطلات.
- كما يتيح المنصة أيضاً متابعة التقديرات والتقارير الخاصة بمستوى الطالب في العام الدراسي.
- هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المراجعات والدروس والمناهج المقررة على الطلاب في جميع المراحل الدراسية.